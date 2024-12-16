Doğanlar Mobilya Grubu, ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Sürdürülebilirlik konusunda sektördeki farkındalığı artırmayı amaçlayan rapor; diğer şirketler için de bir yol haritası niteliğinde olmayı hedefliyor.

Doğanlar Mobilya Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre; yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak, geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını benimseyerek sektörde fark yaratmak amaçlanıyor. Şirketin, çalışanların gelişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği öneme de dikkat çekiliyor.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan; “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilir bir gelecek için kararlı adımlar atıyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımların yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimi ve toplumsal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederek hem çevreye hem de topluma duyarlı bir şirket olma vizyonumuzla ilerliyoruz.” diyor.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş ise sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: “Biz Doğanlar Mobilya Grubu olarak, yenilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Doğa ve insana olan saygımızın bir göstergesi olarak, tüm üretim süreçlerimizde çevreye duyarlılığı benimsiyoruz. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 9.524 kWp kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, karbon ayak izimizi azaltırken aynı zamanda 3.500 metre PET şişeden üretilen kumaş ve 12 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak döngüsel ekonomiye katkı sağladık. Ar-Ge çalışmalarımızda 68,6 milyon TL yatırım yaparak, 61 kişilik uzman ekibimizle sektörde fark yaratacak inovatif ürünler geliştiriyoruz. Şirketimizde kadın çalışan oranı %47'ye ulaşırken, yönetim kurulundaki kadın oranı ise %43'e yükseldi. Bu sayılar, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor.”