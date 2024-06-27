Doğanlar Mobilya, İSO 500'de 58 sıra yükseldi

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024'ün ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL konsolide satış geliri elde etti.

Doğanlar Mobilya Grubu, üretim tesislerinde GES kurma projesini 6 ay içinde tamamlamayı ve toplam 4.233.069 USD yatırım yapmayı öngörüyor.

25 Haziran tarihinde açıklanan İSO 500 raporunda Doğanlar Mobilya Grubu geçen seneye göre 58 sıra yükseldi. Net satışlarda 250. istihdamda Türkiye’de 81. Sırada yer alıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, güçlü bir büyüme ivmesi yakalayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerinde önemli bir artış elde etti.

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024'ün ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL (TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil) konsolide satış geliri elde etti. Bu artış, şirketin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki güçlü performansının bir göstergesi. Mayıs 2024 itibarıyla, 6 farklı markasıyla Doğanlar Mobilya Grubu; 640 yurt içi ve 113 yurt dışı olmak üzere toplamda 753 aktif satış noktasına ulaştı.

Temiz enerjiye yatırım

25 Haziran tarihinde açıklanan İSO 500 raporuna da yansıyan başarılı stratejiler kapsamında Doğanlar Mobilya Grubu 58 sıra yükseldi. Rapora göre Grup; net satışlarda 250. istihdamda Türkiye’de 81. Sırada yer alıyor.

2024 yılının ilk çeyreğinde 26 Milyon TL’den fazla Ar-Ge yatırımı gerçekleştiren Grup, GES yatırım hedeflerine de hız kesmeden devam ediyor. Doğanlar Mobilya Grubu, Biga ve Düzce adreslerinde bulunan üretim tesislerinde kurumlarına başlanan GES yatırımları ile temiz enerji üretimine katkıda bulunmayı, doğayı korumayı, enerji verimliliğini artırmayı ve üretim tesislerindeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, üretim tesislerinde toplamda 9.542 kWp güce sahip güneş enerjisi santralleri (GES) kurma hedefiyle çıktığı süreçte; projenin 6 ay içerisinde tamamlanmasını ve yatırım bedelinin 4.233.069 USD olarak öngördüğünü belirtti.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO Mustafa Karamemiş: "Dinamikleri çerçevesinde 2024 yılının zor şartları bulunsa da, yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleştirdiğimiz satış artışları, şirketimizin sağlam temelleri ve büyüme potansiyelinin bir göstergesidir. Bugün, geçen senenin aynı dönemine kıyasla, hasılat rakamlarında %12’lik bir artışla, karlılık hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni satış noktalarımızla pazar payımızı genişletmeye ve GES yatırımlarımızla sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 2024 yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya kararlıyız. Ar-Ge yatırımlarımıza da devam ederek sektörde öncü rolümüzü pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yapımı geçen sene tamamlanan, Biga ve Düzce tesislerimizde yer alan 2.500m2’lik Ar-Ge ve inovasyon alanımızda yeni projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda yılın ilk 3 aylık döneminde 26Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımı sadece Ar-Ge faaliyetleri için kullandık. 2024 yılı için konsolide satış gelirlerinin 11-11,5 milyar TL ve konsolide FAVÖK marjında %14-15 seviyesinde bir artışa ulaştırarak hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. dedi.







