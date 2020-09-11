Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, yeni bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

11.09.2020 17:37:000
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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arası Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapacak.

Navtex nedir?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan denizcilik "uyarı notu" olarak biliniyor.

Denizcilerin kullandığı bu mesaj, tatbikat ve sismik araştırma gibi çalışmalar öncesinde yayınlanıyor. Navtex mesajında, çalışma veya tatbikat yürütülecek tarih, saat dilimi ile koordinatlar yer alıyor. Bölgede seyir halinde olan gemilerin, ilan edilen bu koordinatlara girmemesi veya belirli bir mesafede seyirlerini sürdürmeleri amacı taşıyor.


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