Dolar 16 TL seviyesini aştı

Dolar/TL kuru 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini test etti.

Dolar/TL kurunda yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 20'yi geçti. Dolar/TL paritesi bir eşiği daha aştı ve kur 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini gördü.

Dolar/TL'de yükseliş devam ederken piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu hafta herhangi bir hamle beklemiyor.

AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu. Yılsonu tahminini paylaşan 14 kurum da faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağını öngördü. Yıl sonu tahminlerinde sadece bir kurum politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi tahminini paylaştı.