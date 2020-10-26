Dolar, 8 TL'yi geçti

Dolar/TL, 8 lirayı geçerek rekor tazelerken euro/TL ise 9,4649 ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı ve 8 lirayı geçti. Bir önceki rekor TCMB faiz kararının alındığı gün 7,9799 ile rekor kıran dolar/TL, bugün 8,0069'a kadar tırmandı. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9,4851'e taşıdı.

Saat 09:30 itibarıyla dolar/TL 8,0015'dan euro/TL ise 9,4760'tan el değiştiriyordu. Sterlin/TL ise 10,4248 düzeyinde.

Küresel piyasalar satıcılı

Küresel piyasalar, Avrupa'da ve ABD'deki artan koronavirüs vakalarının küresel gelecek görünümünü zayıflatmasıyla yeni haftaya sönük bir başlangıç yaptı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1'lik hafif bir yükseliş gösterirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyretti. ABD'deki artan vaka sayıları ve mali canlandırma paketi görüşmelerinde belirgin bir ilerleme olmaması nedeniyle S&P 500 vadelileri yüzde 0,6 düştü, EUROSTOXX 50 vadelileri ise yüzde 0,7 geriledi. Güney Kore KOSPI yüzde 0,3 değer kaybederken Avustralya'da kayıplar yüzde 0,2 düzeyinde.

Üç büyük merkez bankası faiz kararını açıklayacak

Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faiz kararlarını ertelemesini beklerken, Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyümeye karşı temkinli duracağını bekliyor.

Altın 1.900 doların altında

Altın fiyatları başarısız geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği başarısız yükseliş denemesinden sonra 1900 desteğine doğru geri çekilmişti. Yeni haftada ise altının ons fiyatları 1.900 doların da altında değerleniyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.897 dolar düzeyinde işlem görüyor.