Dolar kuru 6.09 seviyesini aştı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararının finansal piyasalara etkileri yakından izleniyor. Merkez Bankasının faizi 50 baz puan indirdiği kararın açıklanmasının ardından 6,05'ten yükselişe geçen dolar/TL kuru, dakikalar içerisinde 6,08 seviyelerine kadar ulaşmıştı. Bu yükseliş gece yarısı da devam etti ve 6,10 seviyesinin üzerini gördü.

6,1018'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde yeniden 6,08 seviyesine gelerek yatay seyir izlemeye başladı. Saat 14:15 itibarıyla dolar/TL 6,0925'ten alıcı bulurken euro/TL 6,5790'dan el değiştiriyordu.

Fed mevcut politikasına devam edecek

Küresel piyasaların yakından izlediği Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verildi.

Koronavirüs endişesiyle altın fiyatları 1610 dolara ulaştı

Piyasalarda koronavirüse dair endişelerde sürüyor. Çin dışında, İran ve Japonya'da virüse bağlı ölümlerin gelmesi virüsün dünya geneli yayılabilme ihtimaline karşın piyasalarda fiyatları baskılayan en önemli unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu baskının bir neticesi olarak altın ve diğer emtiaların fiyatları da yükseliyor. Spot altının ons fiyatı bir hafta içerisinde 1550 dolardan 1610 seviyelerine kadar ulaştı. Yine benzer şekilde petrol fiyatlarında da yukarı yönlü bir trend hakim. Brent petrolün varil fiyatları 60 dolar sınırında bulunuyor. Saat 08:30 itibarıyla spot altının ons fiyatı 1610 dolar; petrolün varil fiyatı ise 59,70 dolar civarında işlem görüyor.