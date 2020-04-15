Dolar kuru 6,83 TL'yi gördü

Küresel piyasaların yatay seyrettiği sabah saatlerinde dolar/TL kuru 6,83'ün üzerinde değerleniyor. Yurt içinde mart ayı konut satış verileri ve bütçe uygulama sonuçları takip edilecek.

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken bu sabah saatlerinde ise bu seviyeleri 6,83'ün üzerine taşıdı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7,48 seviyesinden açıldı.

Yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe sonuçları izlenirken ABD'de piyasaların yönününde belirleyici nitelikte veriler takip edilecek.

Petrol fiyatları 30 doların altında

OPEC+ anlaşmasının ardından yükselmesi beklenen fiyatlar bu hafta 30 doların da altına geriledi. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 13 milyon varil arttığına işaret eden verilerin ve OPEC+ arz kısıntısının talepteki düşüşü telafi etmekte yetersiz kalacağı endişelerinin etkisi ile yaşanan düşüşün ardından, bu sabah yönü yukarı çevirdiler. Yaşanan sınırlı yükselişe rağmen brent petrol 29,45 dolarla hala 30 doların altında.

ABD borsaları yüzde 3 artışlarla kapandı

Dünya borsalarının genelindeki alıcı seyrin etkisiyle ABD borsaları yüzde 3'lerin üzerinde artıda kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.