Dolar rekor tazeledi...

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,0500 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 28,9958'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 29,0500'ten işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 31,3720'den, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 36,4720'den satılıyor.

Dün günü yüzde 0,2 azalışla 103,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı 1850 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1850 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1847 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 1850 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 420 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altından 1978 dolardan alıcı buluyor.

Borsa güne düşüşle başladı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 düşüşle 7.718,96 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,89 puan azalışla ve yüzde 0,39 değer kaybıyla 7.718,96 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,33 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.748,85 puandan tamamladı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.660 ve 7.590 seviyelerinin destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.