Dolarda düşüş sürüyor: Güne 6,90 ile başladı

Dolar/TL'deki düşüş bugün de sürüyor. Dolar/TL kuru 6,90 seviyelerine gerilerken Euro/TL 7,46'dan el değiştiriyor.

15.05.2020 08:55:000
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Dolarda düşüş sürüyor: Güne 6,90 ile başladı

Küresel piyasalar haftanı son gününe sınırlı yükselişlerle başladı. ABD borsaları dün ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceğine yönelik açıklamalar ve salgın sonrası normalleşme adımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle satıcılı başlamıştı. Ancak gelen tepki alımları sonrası ABD borsaları yüzde 1'in üzerinde artıda kapatmayı başardı. Bu sabahki işlemlerde ABD vadelileri de sınırlı yükselişlerle güne başladı. Asya borsalarında da benzer bir durum söz konusu.  

Yurt içinde bugün açıklanacak olan veriler yakında izlenecek.Nisan ayı konut satış rakamları ve nisan ayı bütçe dengesi verileri ve Merkez Bankası beklenti anketi açıklanacak. Veriler öncesinde dolar/TL kurundaki bir haftadır devam eden düşüş sürüyor. Dolar/TL kuru bu sabaha 6,90; euro/TL ise 7,46 düzeyinden başlıyor. 

Günün Ajandası

Bugün açıklanacak verilerin takvimi şöyle:

- TÜİK konut satışları (10.00) verisini açıklayacak.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini yayımlayacak (11.00).
- TCMB beklenti anketini açıklayacak (14.30).
- ABD'de New York Fed imalat endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15),
Michigan tüketici güven endeksi, işletme stokları, JOLTS açılan iş
(17.00), Baker Huges haftalık sondaj kule sayıları (20.00), sermaye hareketleri (23.00) verileri takip edilecek

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