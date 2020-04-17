Doların ateşi düşmüyor

Dün 6.95'e kadar yükselen dolar yeni güne düşüşle başlasa da, hala 6.90 seviyesinin üstünden işlem görüyor. Euro kuru ise 7,53 seviyelerinde.

Küresel bazda dolara olan güçlü taleple TL üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Çarşamba günü 6.90 eşiğini aşan dolar dün de artışını sürdürerek akşam saatlerinde 6.9564'e kadar yükseldi. Kur bu sabaha ise 6.90'da başladı. Dolara olan talep gelişen ülkelerin tümüne baskı yapıyor, Lira ay başından beri dolara karşı yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Deniz Yatırım'dan Orkun Gödek bir notunda kurda 6.80 direncinin kırılmasıyla fiyatlamalarda 6.90 - 7 aralığının gündemde olduğunu, CDS'in de 600 baz puanın üzerinde olduğunu belirterek "bir sonraki direnç seviyesi 7.04 olacak" yorumunu yaptı.

Işık FX ise bir notunda "Küresel tarafta Dolar varlıklarında görülen pozitif eğilimin yanı sıra yurt içi tarafta Dolar likidite kaygıları kur tarafında hafta genelinde yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesine neden oldu. Şu anda kritik olarak gördüğümüz 6.9500 direnç seviyesini hemen altında bir fiyatlama hakim. Bu noktanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 7.0000, 7.0400, 7.1000 ve 7.1500 direnç seviyeleri takip edilebilir." ifadelerine yer verdi.

Yurt içinde bugün Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek. Koronavirüs salgınına yönelik gelişmeler ve hükümetlerle merkez bankaları cephesinden gelebilecek açıklamalar izlenecek.