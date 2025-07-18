Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Temmuz 2025 Dolar-Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar-Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne?