Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Temmuz 2025 Dolar-Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar-Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne?
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını yatırımcılar merak ediyor. İşte 18 Temmuz 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar/TL 40,2924 (alış) 40,3720'den (satış) işlem görürken, Euro ise 47,0244 TL seviyelerinde seyrediyor.