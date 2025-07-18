Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Temmuz 2025 Dolar-Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar-Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne?

18.07.2025 09:56:460
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Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Temmuz 2025 Dolar-Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını yatırımcılar merak ediyor. İşte 18 Temmuz 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL 40,2924 (alış) 40,3720'den (satış) işlem görürken, Euro ise 47,0244 TL seviyelerinde seyrediyor.

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