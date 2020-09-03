Dolar/TL rekor tazeledi

Çarşamba günü 7.3872'den kapatan Dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 7.41'i aşmasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. TL varlıkları dalgalı bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, güne yüzde 0.18 artışla 1,085 puandan başladı. Gösterge endeks öğle öncesi işlemlerde yüzde 0.50 yükselişle 1,090 puan oldu.

Enflasyon verisinin açıklanması sonrasında yükselişini hızlandıran dolar/TL, TSİ 11.26'da 7.4243 ile rekor tazeledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.86, yıllık ise yüzde 11.77 arttı.

Ayrıca, doların tüm paralar karşısındaki yükselişi gelişen piyasa paraları üzerinde baskı oluşturuyor.







