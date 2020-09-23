Dolar/TL rekor tazeledi

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,68 liraya yükselerek tarihi rekorunu tazeledi.

23.09.2020 10:27:000
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Dolar/TL rekor tazeledi

Dün en düşük 7,6206, en yüksek 7,6710 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6657'den tamamladı. 

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 8,9840'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,7510'dan satılıyor.

Dolar endeksi 2 ayın zirvesinde 

Dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94'ün üzerine çıktı. Avro/dolar paritesi, üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1672 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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