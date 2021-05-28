Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar/TL kuru bir önceki zirve olan 8,5793'ü geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

28.05.2021 11:11:000
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Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

ABD'de Başkan Joe Biden'ın devasa teşvik paketi hazırladığına ilişkin haber akışı sonrası dolarda yükseliş kaydedilirken, dolar/TL kuru bir önceki zirve olan 8,5793'ü geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bloomberg'in haberine göre, küresel piyasalarda yankı uyandıran ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi Dolar/TL fiyatlamaları üzerinde de etkili oldu.

Perşembe günü haberin gelmesinin ardından 8,5439'a kadar yükselen dolar/TL kuru cuma günü 8,59 seviyesini görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Türk Lirası dolar karşısında Güney Afrika randıyla birlikte negatif ayrışan para birimlerinin başında geldi.

Biden'ın devasa teşvik paketine ilişkin haber akışının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,61'in üzerine atarken, Bloomberg Dolar Endeksi de yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları Perşembe günü açıklanan verilere göre 2020 Mart ortasından beri en düşük seviyesini görürken, ABD'de yayımlanan diğer verilere göre kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,4 büyüme kaydetti.

ABD ekonomisinin hızlı toplarlanması ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor.

Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken Türk Lirası da bundan etki görüyor. 

Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın üzerinde işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 18,78 seviyesinde.

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