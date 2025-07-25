Dolar/TL'de son durum ne? (25 Temmuz)

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 40,5550 seviyesinden işlem görüyor.

25.07.2025 09:36:270
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Dolar/TL'de son durum ne? (25 Temmuz)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 40,6640'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 40,5550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 47,6890'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 54,7560'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 97,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaşadığı problemlerin artabileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Trump dünkü Fed ziyaretinde Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söylerken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." şeklinde cevap verdi.

Analistler, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi. Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamaların ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdığına dikkati çeken analistler, bu durumun doların üzerinde baskı yarattığını bildirdi.

Fed gelecek hafta para politikası kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizinde yıl sonuna kadar 50 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

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