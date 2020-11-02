Dolar/TL'de yeni rekor

Dolar/TL, sabah saatlerinde 8,41 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2.11.2020 12:19:000
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Dolar/TL'de yeni rekor

Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar/TL, sabah saatlerinde 8,41 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro/TL de cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün 9,75'in üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini, bu kapsamda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladığını belirtti.

Ayrıca, Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğunu hatırlatan uzmanlar, genel olarak bankaların söz konusu iki kullanım tutarının yaklaşık 25-30 milyar TL arasında değişebildiğini söyledi.

Uzmanlar, bu düzenleme ile ilgili tutarların gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanmayacak olup daha yüksek maliyetli kaynaklar üzerinden CMB tarafından sağlanacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

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