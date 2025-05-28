Şirketten yapılan açıklamaya göre; Domino’s ve Coffy markalarının çatı organizasyonu Domino’s Pizza Eurasia Group’ta iki üst düzey atama gerçekleştirildi.

DP Eurasia Pazarlama ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CMDO) görevine Nedim Nahmias, DP Eurasia İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı (CHRO) görevine Seda Erdem Yılmaz getirildi.

Pazarlama, satış, ürün yönetimi ve lojistik alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Nedim Nahmias, DP Eurasia Group Pazarlama ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMDO) görevine getirilirken; insan kaynakları alanındaki stratejik liderliği ve yenilikçi yaklaşımları ile bilinen Seda Erdem Yılmaz, DP Eurasia Group İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) olarak atandı

Her iki isim de yeni görevlerinde Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’yi kapsayan DP Eurasia Group seviyesinde çalışarak Domino’s ve Coffy’ye yön verecek.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde aldığı lisans derecesinin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olan Nahmias, Stanford Üniversitesi'nden İnovasyon ve Büyüme, California Üniversitesi Irvine'dan Pazarlama ve Ürün Yönetimi alanlarında eğitim gördü. 2004 -2025 yılları arasındaki 21 yıl boyunca Yemeksepeti'nde farklı görevlerde üst düzey pozisyonlarda rol alan Nahmias, halen Mavi Giyim’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümleri çift anadal mezunu olan Seda Erdem Yılmaz, Fulbright bursuyla ABD Tulane Üniversitesi’nde MBA derecesini tamamladı. Kariyerine Ernst & Young’da başlayan Seda Erdem Yılmaz, ardından Peppers & Rogers Group, PwC ve Ata Holding’de Strateji ve Başkanlık Ofisi Direktörü olarak çalıştı. 2024 ve 2025 yıllarında üst üste iki kez Türkiye’nin en beğenilen 50 CHRO’su listesinde yer alan Yılmaz, son olarak Ata Group Teknoloji Şirketleri CHRO’su olarak görev alıyordu.