Dönüşümü anlamak: CEO'lar kendini nasıl yeniliyor?

Capital Eylül 2021 sayısından

Artık herkes hemfikir… Dünyada her anlamda önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüme katılmayıp sadece izleyenlerin ise özellikle iş dünyasında rekabetten sıyrılamayacağı konuşuluyor. Bu engeli aşmak ise uzmanlara göre aslında hiç de zor değil. Şirket liderlerinin kendilerini sürekli yenilemesi yeterli. Bazı CEO’lar da bu durumun bilincinde. Ofise bağlı kalmayarak, yenilikleri deneyimleyerek, teknolojiyi ve dünya çapında ilham veren başarılı kişileri yakından takip ederek güncel kalmaya, en önemlisi şirketlerini dönüşümün dışında bırakmamaya çalışıyorlar.

Son dönemde yaşanan felaketler de açıkça göstermiş durumda… Dünya büyük bir değişimden geçiyor. Değişimin içinde yerinde saymamak ve yeni dönemi yakalamak ise her sektörden iş insanı için büyük önem taşıyor. Rekabetin artık pek çok farklı faktöre bağlı olduğu iş dünyasında CEO’lar da kendilerini yenilemek, çağa ayak uydurmak, hatta zaman zaman çağın ötesinde düşünmek için çabalıyor. Cisco’nun eski CEO’su John Chambers, “Kendilerini ve becerilerini yenilemeyen liderlerin ayakta kalması artık mümkün değil” diyor. 20 yıl önce CEO’ların ofislerinde oturup strateji geliştirmekle uğraştığını söyleyen Chambers, bugünse CEO’lar için piyasadaki değişimi yakalamanın kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Türkiye’nin önde gelen CEO ve iş insanları da yeni dünya oluşumuna tanıklık ettiğimiz bu günlerde zamanlarının büyük kısmını bu büyük dönüşümü anlamaya ayırıyor. Dönüşümü izlemek yerine bunu inşa eden aktörlerden biri olmanın kişinin kendi elinde olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bunu da ancak bakış açısı ve yaklaşımınızı sürekli güncel ve yeni tutarak başarabilirsiniz” diyor. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane de tepe yöneticilerinin kendilerini sürekli güncel tutmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Peki CEO’lar yeni dönemi yakalamak için kendilerini ve becerilerini nasıl yeniliyor? İşte Türkiye’nin önde gelen CEO’larından kendini yenileme ve güncel kalma sırları…

“TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM”

Alkollü içecek sektörünün en büyük oyuncularından Mey Diageo’nun CEO’su Levent Kömür’e göre güncel kalmanın evrensel üç ana metodu var ve bunlar zaman içinde pek değişmiyor. Kömür, ilkinin ayakkabı eskitmek yani yürümek olduğunu belirtiyor. İkincisi dirsek çürütmek yani okumak. Üçüncüsü ise kulak kabartmak yani dinlemek.

Kömür, kendini nasıl güncel tuttuğunu şöyle anlatıyor: “Mümkün olduğu kadar gideceğim yerlere yürüyerek gitmeye çalışıyorum. Alışverişimi esnaftan kendim yapıyorum. Elverdiğince toplu taşıma kullanıyorum. Kendime insanları gözlemleme fırsatı yaratıyorum. Okumak deyince birçok dergi okuyorum. Abonesi olduğum günlük bültenler var, bunları inceliyorum. Hem tanıştığım insanları hem radyo ve podcast dinliyorum. Ancak en faydalı güncel kalma metodu yeni insanlarla tanışmak. Her yıl 300 civarında yeni kişiyle tanışıyorum. Diğer bir önemli yöntem de hâl hatır sormak. Gerçekten içtenlikle ‘Nasılsın, nasıl gidiyor’ diye sorup gerçekten o cevabı dinlediğinizde çok güncel kalırsınız. Bir de tabii çok ulaşılabilir olmak lazım. Haftada 2-3 müşteriyle konuşup onları anlamaya, sahada neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Ofiste de en ulaşılabilir yöneticilerden biri olmaya özen gösteriyorum. İş için bile arasam ilk önce içtenlikle hal hatır sorarım. Çalışma odamın kapısı yok. Bana ulaşmak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırınca sadece insanlar değil insanlar aracılığıyla güncel bilgiler de bana ulaşıyor.”

“İYİ BİR GÖZLEMCİYİM”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 30 yılı aşkın süredir iş hayatında. 5 yıldan bu yana Pegasus Hava Yolları’nı yöneten Nane, kariyerinin büyük bölümünde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin genel müdürlüğünü yaptı. 2013- 2016 yılları arasında CarrefourSA genel müdürlüğü, 2005-2013 tarihleri arasında ise Teknosa genel müdürü olarak çalıştı. Nane, yoğun iş hayatında iyi bir gözlemci olması sayesinde kendini yenilediğini ve güncel kaldığını belirtiyor. Bu konuda ikinci taktiği ise gençlerden yararlanmak.

Mehmet Nane, güncel kalma yöntemini şöyle anlatıyor: “Öncelikle iyi bir gözlemciyim. Ekonomik ve teknolojik tüm gelişmeleri gözlemliyor, kendimce analizler yapıyorum. Özellikle teknoloji alanındaki global gelişmeleri ve yenilikleri makaleler, konferanslar, danışman şirket raporları, bilimsel çalışmalar, ekip arkadaşlarım ve gençlerin kullanım araçları vasıtasıyla yakından takip etmeye çalışıyorum. Günümüzde doğru karar vermek ve etkin olabilmek için hızla değişen dünyanın ne yöne doğru gittiğini bilmek çok önemli. Bu amaçla yazılan çalışmaları okumanın yanı sıra genç çalışma arkadaşlarıma kulak vermeye önem veriyorum. Onlarla sıkça bir araya gelerek sohbet ediyorum. Bir nevi tersine mentorluk yapıyoruz. Ayrıca pandeminin izin verdiği ölçüde farklı coğrafyalara seyahat ederek yenilikleri, değişimi birebir gözlemlemeye çalışıyorum. Böylece insan hem zihnini hem ruhunu zenginleştirebiliyor.”

“FOTOĞRAFI İYİ OKURUM”

TBMM tarafından üstün hizmet ödülü, Gaziantep Üniversitesi’nce fahri doktora unvanı ve toplumsal duyarlılık ödülü sahibi olan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş dünyasının duayenlerinden…

Rahmetli babası Sani Konukoğlu’nun ‘İşletmesini yenilemeyen patronu, işletmesi yeniler’ sözünü kulağına küpe edindiğini söyleyen Konukoğlu, bu öğretiye uygun olarak yarım asrı aşan iş yaşamında her yeniliği yakından takip ettiğini belirtiyor. 73 yaşındaki iş insanı şöyle konuşuyor: “Pandemiyle dünya öngöremediği bir krizle karşı karşıya kaldı ve dijital dönüşümün önemini kavradı. Tüketici taleplerinin doğru karşılanması ve rantabl üretim yapabilmek için yeniliklere ve teknolojik dönüşüm süreçlerine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu alanda sistemli bir şekilde yaptığımız yatırımlar, süreci başarıyla yürütmemizi sağladı. Ben de gündemi hassasiyetle takip ederim. Sektördeki ve piyasalardaki değişimleri anlık takibime alırım. Hangi ülkede olursa olsun rakiplerimizden önce planlama yaparım. Bunu yapamazsak rekabet edemeyiz, var olamayız. Teknolojiyi ve günlük gelişmeleri takip etmekle kalmaz, yetkin ekibimle bunları analiz edip geleceği planlarız. İddialı bir ifade olacak ama fotoğrafı çok iyi okurum. Herkesin gördüğünü görürseniz farklılık sağlayamazsınız ve sizi başarıya taşıyacak yol haritanız olmaz. Genele bakarken detayları gözden kaçırmadan geleceği görmek lazım.”

“TWITTER’DAN BESLENİYORUM”

2020’yi 1,6 milyar TL ciroyla kapatan Doğanlar Holding’in yönetim kurulu başkanı Davut Doğan, kariyerine TCDD’de memur olarak başladı. 1986’da memurluktan istifa ederek ticarete atılan Doğan, pek çok kez yılın girişimcisi seçildi. Bu yıl başta enerji ve mobilyadaki yeni yatırımlarıyla grubunu yüzde 60’ın üzerinde büyütmeyi hedefleyen iş insanı, dünyadaki hızlı gelişmeler karşısında kendini güncel tutmak için en çok Twitter’dan beslendiğini söylüyor.

İş hayatı ve gündemle ilgili yazılarını kişisel web sitesinden paylaşan Doğan’ın güncel kalma taktiği şöyle: “Yöneticilerin ekonomiyi, sektörü, rekabeti doğru okuması ve yorumlaması önemli. Bu noktada bilgiyi doğru kaynaklardan almanın ve güncel tutmanın, yeniliklere açık olmanın altını çizmek gerekiyor. Son zamanlarda psikolog Tülay Kök’ün kaleme aldığı ‘Terapi Odası Konuları’ kitabından etkilendim. Doğan Cüceloğlu’nun ‘Var mısın?’ kitabı da çok beğendiğim kitaplar arasında. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere dair yerli, yabancı kaynakları takip ediyor ve notlar alıyorum. Ajandamın müsaitliğine göre önemli bulduğum online etkinliklere katılıyorum. Twitter benim çok beslendiğim kanallardan biri, teknolojik gelişmeleri, dünyadaki önemli adımları buradan sıklıkla takip ediyor, şirketlerimiz ve kendim hakkımda gelişmeleri samimiyetle paylaşıyorum.”

“WEBINAR’LARA KATILIYORUM”

Gökhan Sığın, 3,5 yıl önce BSH Türkiye’nin başına geçti. CEO olmadan önce grubun Orta Doğu bölgesini yöneten Sığın, sıkıntılı dönemlerinde başucu kitabının 2018’de göreve geldiğinde ekibiyle birlikte hazırladığı “Geleceği Değiştirenler” kitabı olduğunu belirtiyor.

Şirkete özel hazırlanan kitapta herkesin şirketle ilgili 2025 hedefleri bulunuyor. Sığın, gündeminin hızla değiştiği pandemi döneminde güncel kalma taktiğini şöyle anlatıyor: “Farklı yaş ve sosyal gruplardan, farklı ilgi ve yetkinliklerdeki insanlarla sürekli iletişimde olmak müthiş bir perspektif ve fikir zenginliği sağlıyor. Gençlerin gündemini, önceliklerini anlamak için çocuklarım ve onların arkadaşlarıyla her fırsatta konuşuyorum. Üniversite gençliğiyle ve şirkette işe yeni başlayanlarla planlı görüşmeler yapıyorum. Önde gelen üniversitelerin profesyoneller için sunduğu çevrimiçi eğitim programlarına katılıyorum. Bu programlar hem güncel konuları hedefliyor hem katılımcılar arasında yüksek kaliteli bir paylaşıma imkan sağlıyor. İş dünyasının nabzını tutmak içinse salgın koşullarında çevrimiçi olarak devam eden webinarlara hem konuşmacı hem dinleyici olarak katılıyorum. Tüketici iç görüşüyle ilgili bütün araştırmalara özel merakım var. Bu alandaki araştırmaları takip ediyorum. İşimiz Türkiye’nin ekonomik döngüsü ve girişimci davranışları hakkında sürekli güncel kalmayı da gerektiriyor. Burada raporlardan ziyade dağıtım kanalımızdaki çok sayıda iş ortağı ve tedarikçimizle de sürekli iletişimde kalıp, ticaretin ve para döngüsünün nabzını tutmaya çalışıyorum.”

“STK’LAR GÜNCEL TUTUYOR”

Kendini ofis koltuğuna bağlayıp oradan şirketi yöneten yönetici devrinin çoktan bittiğini söyleyen Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, “Olay mahallinde değilsen kaybetmeye mahkumsun” diyor. Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Vekili olan Mersin, yöneticinin her şeyi canlı görüp canlı yaşamadıkça işleri yönetemeyeceğini ifade ediyor.

Oktay Mersin, şöyle konuşuyor: “Başarılı olmak için yaşanmış tecrübeyle sabit öyküleri dinlemek ve okumak en büyük zevkim. İşim ve sektörümüzle ilgili her yazıyı dikkatle okuyorum. Gece çalışmak benim için büyük kolaylık. Aynı zamanda her zaman güncel olmak adına STK’larda çalışmaya ve aktif roller almaya devam ediyorum. Bu durum hem insan ilişkilerimi geliştirip artırdığı gibi iş bağlantılarımı da genişletiyor. Böylece güncel konuları daha hızlı, daha aktif görüyorum. Aynı zamanda bu ilişkilerle ticaretimi de artırıyorum. Daha önce Denizli Genç İş İnsanları Derneği başkanlığı, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) genel başkan vekilliği ve TÜGİK yüksek istişare başkanlığı yaptım. Nisan ayında ise GESİFED (Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) başkanlığına seçildim. Geçen ay da TURKONFED Genel Başkan Yardımcısı seçildim. Bana göre her insan bir şekilde bir STK’da olmalı. Kişilerin birikimlerini tüm insanlıkla paylaşması gerektiğine inanıyorum.”

NEVZAT AYDIN YEMEKSEPETİ CEO’SU

“SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYORUM”

NE OKUYOR? Güncel kalmak için ilk olarak sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Bu sayede haberleri çok hızlı takip edip yeni trendleri aynı hızda yakalayabiliyorum. Yeni girişimler ve teknolojik trendleri takip edebilmek için Tech Crunch, Wired Magazine gibi yayınları takip ediyorum. Doğaya olan büyük ilgimi National Geographic, sanata olan ilgimi ise ARTnews Magazine gibi yayınlarla besliyorum. Ayrıca Zoom’dan birikimime yenilerini ekleyebileceğim etkinliklerde bulunmayı tercih ediyorum.

MERAK VE HEYECAN Kendinizi güncel tutmak için en önemlisi içinizde merak duygusu, heyecan ve tutkuyu barındırmak. Güncel kalabilmek biraz da karakterinize bağlı. Her zaman en büyük motivasyon ve tutkum, insanların hayatını ve yaşayış şekillerini iyi yönde değiştirebileceğim iş fikirlerini nasıl geliştirebilirim ya da böyle girişimlere nasıl destek olabilirim yönünde oldu.

BÜYÜK MOTİVASYON Bu motivasyon ve tutkuyla ilgimi çeken yenilikleri en ufak detayına kadar araştırıyorum. Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye gibi platformlardaki aktif rolüm sayesinde birçok farklı iş modelini inceleme ve bilgi alışverişi yapma şansı yakalıyorum. Aynı zamanda şirketimizde çalışanlarla da birbirimizi güncel tutma konusunda sürekli besliyoruz.

EROL BİLECİK INDEX GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“PODCAST DİNLİYORUM”

ONLINE SEMİNER Pandemiyle baş döndürücü bir ivme kazanan dijitalleşme, hepimize yaşam boyu eğitimin önemini bir kez daha gösterdi. Bilgi ve teknoloji çağında, kendimizi sürekli güncel tutmak çok önemli. Ben de yeni dönemi yakalamak amacıyla çeşitli alanlarda online seminerlere vakit ayırmaya özen gösteriyorum. Bunların çoğunun pandemi gibi öngörülemeyecek krizler ve belirsizlik dönemlerinde ihtiyaç duyulan “Değişim Yönetimi” üzerine olduğunu söyleyebilirim.

GENÇLERDEN ÖĞRENME Teknoloji ve dijitalleşme alanındaki gelişmeleri takip etmekten de keyif alıyorum. Bunun için sosyal medyayı aktif kullanıyorum. YouTube üzerinden yapılan söyleşileri ve programları, Instagram’da hayata geçirilen canlı yayınları merakla takip ediyorum. Son günlerde özellikle açık havada yürüyüş yaparken teknoloji ve dijitalleşmeyle ilgili podcast’leri dinlemekten de büyük keyif alıyorum. Çağa yakalananlardan değil, çağı yakalayanlardan olmanın en önemli ve en keyifli yolunun ise gençlerle beraber vakit geçirmek olduğunu düşünüyorum. Bana göre yeni dönemi yakalamanın ve sürekli güncel kalmanın sırrı gençlerden öğrenmeyi öğrenmek.

MURAT ERKAN TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ

“FARKLI ALANLARDA OKUYORUM”

İYİ BİR LİDER Günümüzde iyi bir lider demek, aynı anda birçok farklı alanı en etkili şekilde takip etmek demek. Bu da öncelikle zaman yönetimini iyi yapmaktan geçiyor. Okumayı çok seven bir yönetici olarak e-kitap yerine hala kitabı fiziksel olarak okumayı tercih ediyorum. Farklı alanlarda okuma yapmak beni çok geliştirdi. Hem sosyoloji ve felsefe hem dijitalleşmeye dair literatürü ve ilgili tüm kaynakları yakından takip ediyorum.

NOAH HARARI’NİN KİTAPLARI Son yıllarda Yuval Noah Harari’nin kitaplarından etkileniyorum. Dünya çapında düzenlenen G20, Davos gibi uluslararası zirvelerin çıktılarını ve yaşamın gidişatına dair önemli ipuçlarını edindiğim prestijli kurumların kapsamlı araştırmalarını da mutlaka takip ediyorum. Çalışma arkadaşlarım da işlerini çok iyi yaparak telekom, teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi alanlarda beni sık sık güncelliyor.

ÇEVRİMİÇİ KONFERANSLAR Pandemi öncesinde fiziki katılım gösterdiğimiz ve sektörün nabzını tutan konferansları 1,5 yıldır çevrimiçi olarak takip ediyorum. İnanılmaz bir pratiklik ve konfor yaratıyor.