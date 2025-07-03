Fenerbahçe’nin Efsane Çubuklusu Adidas’a Emanet

Adidas ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan 5 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında hazırlanan 2025-2026 sezonu formaları, 1 Temmuz akşamı Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yüzlerce davetlinin katılımıyla düzenlenen dev lansmanla tanıtıldı.

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis’in yapay zeka destekli açılış konuşmasıyla başlayan lansman, ilk dakikalarından itibaren heyacanla dolu unutulmaz anlara sahne oldu. Binlerce sarı lacivertlinin alkışlar ve tezahüratlarla coşkunun dozunu her an biraz daha artırdığı gecede, Adidas ve Fenerbahçe’nin yarım asıra yaklaşan ortak tarihlerinde futbol, basketbol ve voleybolda hafızalara kazınan anların dev ekranlarda yeniden canlandığı dakikalar, izleyenlere nostaljik bir yolculuk yaşattı.

Kampanya filminin ardından Fenerbahçe Spor Kulubü 2025-2026 Sezonu formaları, Senfoni Orkestrası’nın melodileri, Fenerbahçe ruhunu yansıtan özel koreografiler ve ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defileyle taraftarların beğenisine sunuldu.

Geceye, spor, sanat ve iş dünyasından aralarında İbrahim Kutluay, Hande Baladın, Eda Erdem, Volkan Demirel, Emre Yusufi, Somer Sivrioğlu, Pelin Akil, Meltem Cumbul, Tülin Şahin’in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konuşmasında, "Bildiğiniz gibi, adidas ile birlikte Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun her fırsatta altını çizdiğimiz kulübümüz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da örnek kulübü olmak üzere kararlı adımlarla ilerliyor. Bu bağlamda inşa ettiğimiz iş birliğimiz de; bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, bir stratejik ortaklığın ve küresel vizyonun ilk adımıdır. Bu nedenle, böylesine bir birlikteliğe artık ‘sponsorluk’ demek doğru olmaz. Biz artık başarıya giden yolda adidas’la birlikte yol arkadaşıyız. Atamızın imzasını taşıyan Çubuklu’yu giymek bizler için bir sorumluluğu, daha da önemlisi bir görevi üstlenmektir. Biz, adidas ile, işte bu ruhu, bu kader birliğini hissederek bir yola çıktık. Bugün bize ait değerleri bir kez daha hatırlıyoruz: Çubuklumuz; geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle umut ve emanettir" dedi.

Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay: “Efsane Çubuklu Bize Emanet”

İş birliği için hazırladıkları “Bize Emanet” kampanyasında Fenerbahçe’nin iki efsane ismi Lefter ve Alex de Souza’dan ilham aldıklarını söyleyen adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay,”Türkiye’nin spor kültürüne yön veren iki güçlü markanın, adidas ve Fenerbahçe’nin ortak bir vizyonla yeniden bir araya gelişini kutladığımız, adidas Türkiye’nin aynı anda ilk kez üç farklı branşta bir kulübü desteklediği ilk iş birliği olması nedeniyle de bizim için ayrı bir önem taşıyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca Fenerbahçe’nin efsane çubuklusu artık adidas’a emanet. Beş yıl boyunca sahada olduğu kadar tribünde, günlük yaşamda da sarı lacivertlilerin yanında olacağız. İş birliği için hazırladığımız kampanyada Fenerbahçe’nin iki efsane ismi Lefter ve Alex de Souza’dan ilham aldık. Lefter’i kaybettiğimiz gün, Alex’in attığı o unutulmaz tweet’ten yola çıktık: ‘Rahat uyu Lefter. Çubuklu bize emanet’. Bu tweet, herkes gibi bizimde aklımıza kazındı ve yıllar geçse de hafızalarımızdan hiç silinmedi. Ve şimdi adidas olarak bu kez sıra bizde: ‘Çubuklu artık bize emanet!’” dedi.

Fenerbahçe Ruhunu Adidas’ın İnovasyon Gücüyle Buluşturan Koleksiyon

Fenerium ve adidas iş birliğiyle hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulubü 2025-2026 Sezonu formaları, kulübün tarihi, takım ruhu ve taraftarın benzersiz enerjisinden ilham alıyor. Her detayında, adidas’ın inovasyon gücünü Fenerbahçe’nin güçlü karakteriyle buluşturan koleksiyon; efsane çubuklu formanın yeni versiyonu olan iç saha forması, detaylarda lacivert ve beyaz ile zenginleşen sarı renkli deplasman forması ve koyu lacivert üzerinde açık lacivert çubuklu alternatif forma ile camianın ruhunu sahaya taşırken, taraftarın günlük stiline de eşlik ediyor. adidas’ın her branş için özel olarak hazırladığı antrenman koleksiyonları, saha dışı ürünler, sporcular ve taraftarlar için özel tasarlanan ayakkabı da iş birliğinin çok önemli bir parçasını oluşturuyor.

Lansmanın ardından adidas.com.tr, fenerium.com ve Fenerium Stad Mağazalarında satışa sunulan koleksiyon, 2 Temmuz itibarıyla tüm Fenerium mağazalarında ve seçili adidas mağazalarında sarı-lacivertlilerle buluşacak.