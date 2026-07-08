Dört yeni otel geliyor

Yaklaşık 9 bin 700 oda ve 21 bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük resort grupları arasında yer alan ATG Hotels, yapımı süren dört yeni otelin yanı sıra satın alma fırsatlarını da gündeminde tutuyor.

Uluslararası turizm grubu Anex Tourism Group'un otelcilik kolu olan ATG Hotels, bugün yaklaşık 9 bin 700 oda ve 21 bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük resort oyuncuları arasında yer alıyor.

Nilüfer Gözütok / [email protected]

Selectum Hotels & Resorts, Asteria Hotels, The Norm ve Kremlin Palace markalarını bünyesinde bulunduran grup, satın almaların yanı sıra yapımı devam eden dört yeni otel yatırımıyla büyümesini sürdürüyor. Aynı zamanda Anex'in İngiltere ve Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleri sayesinde misafirine doğrudan ulaşan entegre bir iş modeliyle faaliyet gösteriyor. ATG Hotels COO'su Mehmet Çubukçuoğlu, sezon başındaki jeopolitik kaynaklı yavaşlamanın kısa sürdüğünü, birçok tesiste doluluk oranlarının yeniden yüzde 80'in üzerine, bazı otellerde ise yüzde 90 seviyelerine ulaştığını belirtiyor. Çubukçuoğlu, hem grubun yeni dönem yatırım ve marka stratejisini hem de turizm sektöründe değişen dengeleri değerlendirdi.

Öncelikle şirketin marka yapılanmasını anlatır mısınız?



ATG Hotels, farklı misafir segmentlerine hitap eden markaları tek çatı altında buluşturan bir turizm grubu. Bugün portföyümüzde üç ana markamız bulunuyor: Selectum Hotels & Resorts, Asteria Hotels ve The Norm. Bunların yanı sıra Kremlin Palace da grubumuz çatısı altında.

Her bir markamızın kendine özgü bir konumlandırması, hedef kitlesi ve marka vaadi bulunuyor. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz yalnızca yeni oteller açmak değil her markanın kimliğini daha da güçlendirerek doğru destinasyonlarda ve doğru yatırım modeliyle sürdürülebilir bir büyüme sağlamak.



Selectum Hotels & Resorts bugün ne büyüklüğe ulaştı?



İlk Selectum Hotels & Resorts tesisimizi 2017 yılında Belek'te hayata geçirdik. Bugün Türkiye'de Belek'te üç, Side'de üç, Bodrum'da iki ve İstanbul Ataşehir'de bir olmak üzere toplam dokuz Selectum otelimizle faaliyet gösteriyoruz. Ancak Selectum'un büyümesi yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Markamız bugün yurt dışında da farklı destinasyonlarda faaliyet gösteriyor. Bu tesisler franchise modeliyle işletiliyor ve Selectum'un hizmet anlayışıyla marka standartlarını uluslararası pazarlara taşıyor. Amacımız Selectum'u uluslararası ölçekte tanınan ve tercih edilen bir resort markası haline getirmek. Bu doğrultuda hem doğrudan yatırımlarımızı hem franchise iş birliklerimizi stratejik bir yaklaşımla sürdürüyoruz.

Yurt dışında hangi ülkelerde varsınız?



ATG bünyesinde Dominik Cumhuriyeti ve Vietnam'da faaliyet gösteren otellerimiz var. Ayrıca Çeşme çıkışlı kruvaziyer operasyonlarımızla Yunan adalarına yönelik turlar da düzenliyoruz.

Otelcilikte toplam yatak kapasiteniz nedir?



Türkiye'de faaliyet gösteren tesislerimizde yaklaşık 9 bin 700 oda ve 21 bin 500 yatak kapasitesine sahibiz. Bu ölçekle Türkiye'nin en büyük resort gruplarından biriyiz.



Büyümeniz daha çok satın almalarla mı gerçekleşiyor?



Satın almalar büyüme stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak büyümemizi yalnızca satın almalar üzerine kurgulamıyoruz. Aynı zamanda sıfırdan geliştirdiğimiz dört yeni otel projesinin inşaatı da devam ediyor. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Dominik Cumhuriyeti başta olmak üzere yeni yatırım fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, doğru destinasyonlarda ve doğru markalarla sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturmak.

ÖNCELİKLİ YATIRIM BÖLGELERİ

Yeni yatırımlar hangi bölgelerde yoğunlaşıyor?



Türkiye, büyüme stratejimizin merkezinde yer almaya devam ediyor. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs ve özellikle Dominik Cumhuriyeti öncelikli yatırım bölgelerimiz arasında bulunuyor. Dominik Cumhuriyeti'ni uluslararası büyüme stratejimiz açısından önemli bir pazar olarak görüyor ve burada uzun vadeli, büyük ölçekli projeler üzerinde çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemin önceliği ne olacak?



Önümüzdeki dönemde en büyük önceliğimiz, büyümemizi daha güçlü bir kurumsal yapı üzerine inşa etmek olacak. ATG Hotels olarak marka mimarimizi, yatırım stratejimizi ve organizasyon yapımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla yeniden şekillendiriyoruz. Amacımız yalnızca büyümek değil sürdürülebilir, planlı ve doğru markalarla büyümek. Bugün attığımız adımlar, önümüzdeki yıllarda grubumuzun ulusal ve uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendirecek.



“TABLO HIZLA NORMALE DÖNDÜ”

Bu yıl sezon nasıl geçiyor? Sezon başında beklentilerin altında kalan bir dönem yaşanmıştı. Son tablo nasıl?



Sezonun başlangıcında, jeopolitik gelişmeler ve bölgesel belirsizliklerin etkisiyle sektör genelinde kısa süreli bir yavaşlama yaşandı. Ancak bu tablo hızla normale döndü. Bugün tesislerimizde doluluk oranları yeniden geçen yılın seviyelerine ulaştı. Mevcut rezervasyon trendi itibarıyla, birçok otelimizde yüzde 80'in üzerinde, bazı tesislerimizde ise yüzde 90'a yaklaşan doluluk oranlarıyla başarılı bir sezon geçiriyoruz.

Misafir profiliniz nasıl şekilleniyor?



En güçlü pazarımız Rusya. Toplam misafirlerimizin yaklaşık yüzde 35-40'ını Rus misafirler oluştururken Avrupa pazarı yaklaşık yüzde 20'lik paya sahip. Geri kalan misafir portföyümüzü ise başta BDT ülkeleri olmak üzere iç pazar ve diğer uluslararası pazarlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra İngiltere, Almanya, Baltık ülkeleri ve diğer Avrupa pazarlarından da yoğun talep görüyoruz. Önümüzdeki dönemde İngiltere, Almanya, Baltık ülkeleri ve Orta Doğu başta olmak üzere pazar tabanımızı daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bizi farklılaştıran en önemli unsurlardan biri ise yalnızca otel işletmecisi değil aynı zamanda güçlü bir tur operatörü yapısına sahip olmamız. İngiltere ve Almanya'da faaliyet gösteren kendi tur operatörlerimiz sayesinde birçok pazarda misafirlerimize doğrudan ulaşabiliyor ve talebi daha etkin yönetebiliyoruz.

Tur operatörü olmanız otel tarafında nasıl bir avantaj yaratıyor?



Anex Tourism Group'un kökleri tur operatörlüğüne dayanıyor. Bu güçlü altyapı, ATG Hotels olarak en önemli rekabet avantajlarımızdan birini oluşturuyor. Anex'in uluslararası satış ve dağıtım ağı sayesinde misafirin seyahat kararından konaklama deneyimine kadar tüm süreci entegre bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu entegre değer zinciri sayesinde misafiriyle seyahat kararı aşamasında buluşup konaklama deneyiminin sonuna kadar aynı çatı altında yol alabiliyoruz. Anex'in global ölçeği ile ATG Hotels'in marka ve operasyonel yetkinliği birleşerek sürdürülebilir büyümemizi destekleyen güçlü bir sinerji yaratıyor; bu sinerji, büyüme hızımızı ve pazarlar arası esnekliğimizi doğrudan besliyor.

“İPTAL DEĞİL ERTELEME EĞİLİMİ VAR”

Bölgede yaşanan savaşlar ve jeopolitik gelişmeler sizi nasıl etkiliyor?



Turizm sektörü, jeopolitik gelişmelere karşı hassas bir yapıya sahip. Bu tür dönemlerde rezervasyon kararlarında kısa süreli bir bekleme eğilimi görülebiliyor. Ancak son yıllarda gözlemlediğimiz en önemli değişim, misafirlerin tatil planlarını iptal etmek yerine ertelemeyi tercih etmeleri. Özellikle Rusya pazarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm belirsizliklere rağmen seyahat talebi devam ediyor ve sektör kısa süre içerisinde yeniden dengelenebiliyor. Bu nedenle jeopolitik gelişmeler kısa vadeli etkiler yaratsa da uzun vadede turizmin güçlü toparlanma refleksi gösterdiğine inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde büyüme stratejiniz hangi segmentte olacak?



Turizmde büyümesini sürdüren segment genel olarak premium ve lüks turizm ancak yatırımın hangi destinasyonda ve hangi müşteri profiline hitap edeceğine bağlı olarak yatırım kararlarımız da şekilleniyor.

BODRUM’DA SEZON KASIMA UZADI

Bodrum'da sezon artık daha uzun mu sürüyor?



Kesinlikle. Son yıllarda özellikle eylül ve ekim aylarında talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. İklim koşullarının da etkisiyle deniz sezonu uzuyor. Bodrum'da sezonun kasım ayına kadar devam edeceğini öngörüyoruz.

Bundan sonraki dönemde önceliğiniz Türkiye mi, yurt dışı mı olacak?



Türkiye, büyüme stratejimizin merkezinde yer almaya devam edecek. Bununla birlikte uluslararası pazarlardaki yatırımlarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle Dominik Cumhuriyeti ve Maldivler gibi yüksek potansiyel gördüğümüz destinasyonlarda büyümeyi hedefliyor, güçlü markalarımızla farklı coğrafyalarda kalıcı bir varlık oluşturmayı amaçlıyoruz.