“Küresel sanayi yeni üretim rotasını İstanbul’da arayacak”

MAKTEK Avrasya 2026, “Türkiye is Key” vizyonuyla küresel sanayiyi İstanbul’da buluşturacak. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “MAKTEK Avrasya, şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasına ve küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayan önemli bir platform” derken, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın “Türkiye’nin üretim kabiliyetini ve mühendislik gücünü dünyaya tanıtan güçlü bir organizasyon” olduğunu vurguluyor.

Küresel üretim dengeleri yeniden şekillenirken, Türkiye üretim teknolojileri alanında stratejik konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

28 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2026, “Türkiye is Key” vizyonuyla Türkiye’yi yalnızca bölgesel bir üretim merkezi değil, küresel sanayinin yeni stratejik üretim üssü olarak konumlandıracak. TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “MAKTEK Avrasya, şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasına ve küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayan önemli bir platform” derken, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın “Türkiye’nin üretim kabiliyetini ve mühendislik g��cünü dünyaya tanıtan güçlü bir organizasyon” olduğunu vurguluyor.

Küresel üretim ve tedarik zincirlerinde son yıllarda yaşanan kırılmalar, sanayi yatırımlarının yönünü değiştiriyor. Artan maliyet baskıları, jeopolitik belirsizlikler, Avrupa’da yükselen enerji maliyetleri ve Asya merkezli tedarik riskleri, şirketleri daha güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir üretim merkezlerine yöneltiyor.

Bu dönüşümün en kritik döneminde MAKTEK Avrasya 2026, Türkiye’nin üretim teknolojileri alanındaki stratejik gücünü uluslararası iş dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu organizasyonu, TİAD iş birliği, MİB ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek fuar, 28 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“ÜRETİMİN GELECEĞİNDE TÜRKİYE MERKEZDE”

Avrupa’da yükselen enerji maliyetleri, iş gücü baskısı ve üretim kapasitesindeki daralma, üreticileri alternatif pazarlara yönlendiriyor. Asya’da yaşanan tedarik zinciri riskleri de güvenli üretim merkezlerine olan ihtiyacı artırıyor.

MAKTEK Avrasya 2026, bu yeni üretim düzeninde Türkiye’nin stratejik avantajını “Türkiye is Key” vizyonuyla dünyaya anlatacak. Fuar, Türkiye’yi yalnızca bölgesel bir üretim merkezi olarak değil, küresel sanayinin yeni stratejik üretim üssü olarak öne çıkaracak.

MAKTEK Avrasya 2026’nın bu yılki mottosu “DAHA.”

Daha hızlı, daha verimli, daha hassas ve daha akıllı üretim anlayışını merkeze alan fuar; CNC sistemlerinden robotik çözümlere, dijital üretim platformlarından sürdürülebilir üretim modellerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Endüstri 4.0 ve 5.0 uygulamaları, dijital ikiz teknolojileri ve veri odaklı üretim modelleri de fuarın öne çıkan gündem başlıkları arasında yer alacak.

AKYÜZ: “ŞİRKETLERİMİZİN KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞÜNE KATKI SAĞLIYOR”





TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK Avrasya’nın sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir platform olduğunu belirtiyor. Akyüz, fuarın Türkiye ve bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor:

“MAKTEK Avrasya, takım tezgâhları ve üretim teknolojileri alanında Türkiye’nin ve bölgenin en kapsamlı buluşma noktalarından biridir. Şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasına, rekabet güçlerini artırmasına ve küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayan önemli bir platformdur.”

ERSÖZLÜ: “TÜRKİYE’NİN MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIYOR”





TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise MAKTEK Avrasya’nın Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası ölçekte temsil eden en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurguluyor.

Ersözlü, fuarın Avrasya bölgesi için güçlü bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek şunları söylüyor:

“MAKTEK Avrasya, yalnızca Türkiye’nin değil, Avrasya bölgesinin üretim teknolojileri alanındaki en güçlü buluşmalarından biri haline geldi. Firmalarımıza uluslararası pazarlara erişim imkânı sunarken Türkiye’nin üretim kabiliyetini ve mühendislik gücünü dünyaya tanıtan MAKTEK Avrasya, üretim teknolojilerinin küresel ölçekte buluştuğu güçlü bir organizasyon olarak öne çıkıyor.”

İĞREK: “SEKTÖRÜN BUGÜNÜNÜ GÜÇLENDİRİP GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR”





Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek de MAKTEK Avrasya’nın makine imalat sektörünün gelişimine yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade ediyor. İğrek, sanayinin gelişiminde makine imalat sektörünün stratejik rol oynadığını belirterek şu değerlendirmede bulunuyor:

“Sanayinin gelişiminde stratejik rol oynayan makine imalat sektörünün gücünü artırmak ancak teknoloji, üretim kapasitesi ve iş birliklerinin birlikte gelişmesiyle mümkün. MAKTEK Avrasya, makine imalat sektörünün bugününü güçlendiren ve geleceğini şekillendiren en önemli organizasyonlardan biri olmaya devam ediyor.”

MAKTEK Avrasya 2026, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesine geçerek MAKTEKVERSE kurgusuyla interaktif bir deneyim platformuna dönüşecek.

Bu yapı kapsamında öğrenciler, genç mühendisler ve girişimler için yenilikçi projelerin ve ileri üretim çözümlerinin sergileneceği Tech-Force Area ile sektörün önde gelen isimlerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı Effect-Force Area ziyaretçileri ağırlayacak.

Effect-Force Area kapsamında, Makina Mühendisi M. Sinan Çalık moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “CNC Takım Tezgâhları Söyleşisi” de fuarın öne çıkan bilgi paylaşım etkinliklerinden biri olacak.

KÜRESEL SANAYİ İSTANBUL’DA BULUŞACAK

MAKTEK Avrasya 2026, üretim teknolojilerinde yaşanan dönüşümü İstanbul’da küresel iş dünyasıyla buluşturacak. TİAD iş birliği, TÜYAP organizasyonu, MİB ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek fuar, Türkiye’nin üretim kabiliyetini, mühendislik gücünü ve sanayi vizyonunu uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyor.

Küresel üretim merkezlerinin yeniden tanımlandığı bu dönemde MAKTEK Avrasya 2026’nın vereceği mesaj net: Üretimin yeni rotasında Türkiye var.