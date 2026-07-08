Karpowership’in inisiyatifi Kinetics, ilk yüksek kapasiteli FSRU gemisi LNGT Karadeniz'in inşasına başladı

Karpowership inisiyatifi Kinetics'in ilk yüksek kapasiteli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olacak LNGT Karadeniz için inşa süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Singapur'da düzenlenen sac kesim töreniyle resmen başlayan proje, şirketin yüzer LNG altyapısını küresel ölçekte büyütme stratejisinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Kinetics, yüzer LNG terminallerinden oluşan filosunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin ilk yüksek kapasiteli FSRU gemisi olacak LNGT Karadeniz için inşa süreci, Singapur'daki Seatrium Tuas Boulevard Tersanesi'nde düzenlenen sac kesim töreniyle resmen başladı.

Kinetics'in yeni nesil yüzer LNG çözümleri arasında yer alacak LNGT Karadeniz, düşük, orta ve yüksek basınçlı gaz çıkış sistemleri sayesinde günlük 600 milyon standart kübik fit (mmscfd) yeniden gazlaştırma kapasitesine sahip olacak. Farklı ölçeklerde LNG ithalat projelerine ve doğal gaz şebekelerine hizmet verecek şekilde tasarlanan gemi, ülkelerin enerji arz güvenliğini destekleyen hızlı, esnek ve güvenilir LNG altyapısı çözümleri sunacak.

LNGT Karadeniz, Kinetics'in LNG filosundaki yüksek kapasiteli yeni nesil gemilerin ilki olacak. Gelişmiş yeniden gazlaştırma teknolojisi, entegre terminal altyapısı ve çok noktalı demirleme (spreadmooring) sistemiyle donatılan gemi, hızla devreye alınabilen, esnek, operasyonel verimliliği yüksek ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun LNG terminali olarak hizmet verecek.

LNGT Karadeniz'in filoya katılmasıyla birlikte Kinetics, küresel yüzer LNG portföyünü genişletirken ülkelerin enerji arz güvenliğini güçlendirmelerine ve daha düşük karbonlu bir enerji geleceğine geçişlerine destek sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kinetics Genel Müdürü Mehmet Katmer, LNGT Karadeniz'in filolarındaki ilk yüksek kapasiteli LNG terminal gemisi olmasının şirket için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Bu proje sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize daha büyük ölçekli LNG ithalat çözümleri sunabileceğiz. Enerji güvenliğini güçlendiren ve düşük karbonlu enerji sistemlerine geçişi destekleyen yeni nesil çözümlerle filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.