Roca Grup 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Roca Grup, 2025 yılını 1,96 milyar euro ciro ve 43 milyon euro net kâr ile tamamladı. Grup, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği satın almalar, 126 milyon Euro'luk yatırımları ve sürdürülebilirlik alanındaki başarılarıyla küresel ölçekte büyümesini sürdürdü.

Roca Grup, inşaat sektöründe küresel ölçekte yaşanan yavaşlamaya ve tüketici harcamalarındaki değişime rağmen güçlü performansını 2025 yılında da korudu. Grup, net satış gelirlerini sabit kur bazında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artırarak 1,96 milyar euroya ulaştırırken, yılı 43 milyon euro net kâr ile tamamladı. Bu performans, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

126 milyon euroluk yatırımla geleceğe yatırım yaptı

Roca Grup, 2025 yılı boyunca toplam 126 milyon euro yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların önemli bir bölümü üretim tesislerinin dijitalleşmesi ve robotizasyonu, yeni robotik üretim hatlarının devreye alınması, uzmanlık merkezlerinin güçlendirilmesi, yeni ürün geliştirme çalışmaları ve sürdürülebilirlik yol haritasının hayata geçirilmesine ayrıldı. Grup ayrıca, banyo alanında sağlık çözümlerine yönelik yapay zekâ uygulamalarının potansiyel kullanım alanlarına yönelik araştırmalarını da sürdürerek inovasyon odağını güçlendirmeye devam etti.

Stratejik satın almalarla premium segmentte büyümesini hızlandırdı

Uzun vadeli büyüme vizyonu doğrultusunda stratejik satın almalarına devam eden Roca Grup, 2025 yılında iki önemli markayı bünyesine kattı. İtalya'nın lüks banyo tasarımı alanındaki öncü markalarından Antonio Lupi Design'ın çoğunluk hisselerini satın alan Grup, üst segment armatür ve batarya çözümleriyle öne çıkan Avustralyalı Phoenix Industries'i de portföyüne dahil etti. Bu yatırımlarla birlikte Roca Grup, premium ve lüks segmentteki küresel konumunu daha da güçlendirdi.

Galeri ağı büyümeye devam ediyor

Mimarlar, tasarımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getiren Roca Galeri ağı da büyümesini sürdürdü. Grup, Kasım 2025'te Delhi Galeri’yi, Mart 2026'da ise Sydney Galeri'yi hizmete açtı. Barselona, Berlin, Madrid, Lizbon, Londra, Şanghay, Pekin ve São Paulo'daki Galeri'lere eklenen bu yeni merkezler, mimarlık ve tasarım dünyasının bilgi paylaşımını destekleyen uluslararası platformlar olarak faaliyet gösteriyor. Grup ayrıca Zagreb'de açılacak yeni Galeri için çalışmalarını sürdürüyor.