Döviz, Altın, Borsa... Piyasalarda gün ortasında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2880 liradan, Euro 46,8230 liradan satılıyor.

17.07.2025 13:29:090
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Döviz, Altın, Borsa... Piyasalarda gün ortasında son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 10.196,90 puana yükseldi.

Dün 10.121,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 77,74 puan artışla 10.199,25 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,74 değer kazancıyla 10.196,90 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.178,35, en yüksek 10.261,57 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,14, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,64 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 16'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 325 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,02, bileşik getirisi yüzde 41,63 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 148,76 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2880 liradan, avro 46,8230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 3 bin 325 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 düşüşle 67,9 dolardan işlem görüyor.

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