Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Aralık 2025)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 42,5270 seviyesinden işlem görüyor.

1.12.2025 09:55:250
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,5020'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,3430, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 56,2440 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,5 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 787 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü, önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 765 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolarda seyrediyor.

Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazeledi.

