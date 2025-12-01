3 bedelsiz, 1 temettü: 4 hissenin fiyatında düzeltme var (1 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün dört hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY), Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) ve Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)
% 270 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 14,459 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)
% 900 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,05 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
% 500 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,637 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,3896153 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,3311730 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 89,41 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)