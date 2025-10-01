Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Ekim 2025)

Altının gramı güne yatay başlamasının ardından 5 bin 158 liradan işlem görüyor.

1.10.2025 09:41:440
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 159 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altının fiyatı saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 553 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 93 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 875,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 3 bin 856 dolardan işlem görüyor.

ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5910 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 41,5620-41,5900 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9320'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,0450'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

