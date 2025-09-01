Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Eylül 2025)

Altının gramı cuma günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 597 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 510 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 940 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,9 artışla 3 bin 478 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşımasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserliklerden destek bulan altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,9 artışla 3 bin 448 dolardan tamamladı. Son 5 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 3 bin 478 dolardan satılıyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,1250 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 41,1025'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 41,1250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 48,2580'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,6850'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.