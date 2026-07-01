Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Temmuz 2026)

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6 bin 12 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 5 bin 957 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 225 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 968 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,6760 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6600'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 46,6760 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışın hemen altında 53,2840'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 61,8400'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,3 seviyesinde bulunuyor.