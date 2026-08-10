Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Ağustos 2026)

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor.

10.08.2026 09:48:210
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Ağustos 2026)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 artışla 6 bin 658 liradan tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk gününe de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 670 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 944 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 577 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 47,7210 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 47,6990'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,7210 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1860'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,4520'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

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