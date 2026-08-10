Teknika Plast halka arzında talep toplama belli oldu: Bireysele kaç lot düşer?

Teknika Plast, büyüme yolculuğunu sermaye piyasalarına taşıyor. 1993 yılında Manisa'da kurulan ve bugün sert plastik gıda ambalajı ile endüstriyel plastik ürünleri alanlarında faaliyet gösteren şirket, gerçekleştireceği halka arz kapsamında mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 125 milyon TL'ye yükseltecek. Halka arzda 25 milyon TL bedelli sermaye artırımı yapılacak.

Yaklaşık 33 yıllık üretim tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen plastik üreticileri arasında yer alan Teknika Plast, bugün gıda, beyaz eşya, otomotiv, lojistik ve elektronik sektörlerinin önde gelen markalarına üretim gerçekleştiriyor. Teknoloji odaklı üretim altyapısı, entegre üretim modeli, güçlü mühendislik kabiliyeti ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, halka arzdan sağlayacağı kaynakla büyüme yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor.

5,8 milyar TL ciroya ulaştı

Teknika Plast, 2025 yılında 5,8 milyar TL satış gelirine ve 1,1 milyar TL FAVÖK'e ulaştı. 900’ün üzerinde çalışan kadrosuyla faaliyet gösteren şirket, üretimini biri sert plastik ambalaj, diğeri endüstriyel plastik ürünleri olmak üzere iki ana iş kolunda sürdürüyor.

Sert plastik ambalaj tarafında ince cidarlı IML teknolojisiyle yoğurt, peynir, labne, dondurma, sos, hazır yemek ve içecek sektörlerine yönelik yüksek katma değerli ambalaj çözümleri geliştiren Teknika Plast, endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise beyaz eşya, otomotiv, lojistik ve farklı sanayi kollarına yönelik plastik parça üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, tasarımdan kalıp üretimine, plastik enjeksiyondan montaja kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneterek müşterilerine entegre üretim modeli sunuyor.

İki üretim kolunda güçlü kapasite

Teknika Plast, Manisa ve Eskişehir'de bulunan tesislerinde plastik enjeksiyon makineleriyle üretim gerçekleştiriyor. Sert plastik ambalaj iş kolunda 14.600 ton/yıl hammadde işleme kapasitesine ulaşan şirket, ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise yıllık 35.000 ton/yıl hammadde işleme kapasitesine sahip şirket; beyaz eşya, otomotiv, elektronik ve mobilite sektörlerine yönelik yüksek hassasiyetli üretim gerçekleştiriyor. Güçlü kalıp üretim altyapısı sayesinde müşterilerine tasarım, mühendislik, montaj ve katma değerli üretim operasyonlarını tek çatı altında sunuyor.

42 milyon Euro'luk yeni yatırım devam ediyor

Teknika Plast, büyümesini yeni yatırımlarla desteklemeyi sürdürüyor. Şirketin Manisa'da hayata geçirdiği Ambalaj 2 Tesisi yatırımı yaklaşık 42 milyon Euro’ya ulaşacak. Toplam 60 yeni makinenin devreye alınacağı yatırımın tamamlanmasıyla birlikte şirketin ambalaj üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Üretimini yenilenebilir enerjiyle destekliyor

Sürdürülebilir üretim anlayışını iş modelinin merkezine yerleştiren Teknika Plast, üretim faaliyetlerini güneş enerjisi yatırımlarıyla destekliyor. Toplam 17.900 kWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yatırımları sayesinde enerji maliyetlerini optimize eden şirket, karbon emisyonunun azaltılmasına da önemli katkı sağlıyor.

Kadın çalışan oranı yüzde 50’den fazla

Kadın çalışan oranının yüzde 55'e ulaşması, eğitime yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilir üretim yaklaşımı da şirketin kurumsal gelişiminin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Halka arz geliri büyüme yatırımlarında kullanılacak

Teknika Plast, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme yatırımlarının finansmanında değerlendirmeyi planlıyor. Kaynağın; Ambalaj 2 Tesisi yatırımının tamamlanması, finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve oluşabilecek yeni yatırım ile satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek halka arzla birlikte Teknika Plast, güçlü finansal yapısını daha da pekiştirirken, üretim kapasitesini artırmayı, ihracat pazarlarındaki etkinliğini büyütmeyi ve katma değerli üretim stratejisini yeni yatırımlarla desteklemeyi amaçlıyor.

Tahmini kaç lot düşer?

18 adet (700 bin katılımcı)