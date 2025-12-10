Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 768 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 5 bin 761 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 517 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 937 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 207 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler varlık fiyatlamalarında belirleyici olurken, faiz politikasına ilişkin Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşebileceği endişesi yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,5960 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 42,5870'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 49,5920, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 56,7320 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi de önceki kapanışın hemen altında 99,2 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde, Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözlü yönlendirme gelebileceği beklentileri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.