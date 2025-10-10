Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Ekim 2025)

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 318 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 972 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurlarını doğrudan etkilerken vatandaşlar da günlük dolar ve euro kuru bilgilerini yakından takip ediyor.

Dolar/TL 41,7990 (alış) 41,8432'den (satış) işlem görürken, Euro ise 48,3867 TL seviyelerinde seyrediyor.