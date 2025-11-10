Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Kasım 2025)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 525 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 385 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 400 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 1,6 artışla 4 bin 70 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,2280 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 42,2084'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,2280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,8180, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5420 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,6 seviyesinde seyrediyor.