Sanayi üretimi yıllıkta artarken, aylıkta geriledi

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

10.11.2025 11:14:160
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretimi yıllıkta artarken, aylıkta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2026’da asgari ücret ne olacak?

2026’da asgari ücret ne olacak?

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda geriledi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda geriledi

Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (10 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (10 Kasım 2025)

Ford Filo Portalı ile işletmenizde verimlilik ve güvenliği yükseltin

Ford Filo Portalı ile işletmenizde verimlilik ve güvenliği yükseltin

İhracat ikliminde 19 ayın en güçlü yükselişi

İhracat ikliminde 19 ayın en güçlü yükselişi

Yorum Yaz