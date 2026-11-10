Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Kasım 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,1797'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,2320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 56,3910'dan, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 67,5540'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 657 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 6 bin 682 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 6 bin 657 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 951 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 604 liradan satılıyor.