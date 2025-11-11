Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2025)

Dün yükseliş eğiliminde dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,2350'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 42,2300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,8200, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasının varlık fiyatları üzerindeki etkileri takip edilirken dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 610 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 5 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması varlık fiyatları üzerindeki etkileri oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin sürmesi de değerli madenlerin yükselmesini sağladı.