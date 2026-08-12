Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Ağustos 2026)

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 738 liradan işlem görüyor.

12.08.2026 09:48:460
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Ağustos 2026)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 6 bin 702 liradan tamamladı.

Bugüne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 738 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 35 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 927 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 388 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,7570 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7300'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,7570 seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1310'dan, sterlin/TL yatay seyirle 64,5510'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

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