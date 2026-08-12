Anadolu Efes 2026’nın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Üretim hacmi bakımından dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ise ilk 5 bira şirketinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Efes, makroekonomik göstergelerin dalgalı seyrettiği zorlu faaliyet ortamında 2026 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre şirketin konsolide satış hacmi %7,4 artarak 33,2 milyon hektolitre seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde Bira Grubu’nun uluslararası operasyonları güçlü performansını sürdürerek konsolide bira performansını destekledi. Türkiye bira operasyonlarında ise yılın ilk çeyreğinde başlayan zayıf talep görünümü Nisan ve Mayıs aylarında devam ederken, Haziran ayında toparlanma işaretleri gözlendi.

Meşrubat operasyonları da ikinci çeyrekte güçlü hacim performansıyla Anadolu Efes’in konsolide büyümesini desteklemeye devam etti.

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2026 yılının ilk çeyreğindeki güçlü başlangıcın ardından, enflasyonist baskılar, jeopolitik belirsizlikler ve yurt içi pazardaki zayıf tüketici görünümüne rağmen ikinci çeyrekte de güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettik. Coğrafi çeşitliliğe sahip iş modelimiz, farklı operasyonlarımızdan gelen katkıyla zorlu piyasa koşullarının etkisini önemli ölçüde dengelemeye devam etti.

Yılın geri kalanında fiyatlama, ürün karması ve maliyet yönetimine odaklanırken, pazar dinamiklerini yakından takip ederek disiplinli yaklaşımımızı sürdüreceğiz.”