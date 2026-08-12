11 Ağustos tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

SPK, TRALT ve GOZDE paylarında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlem şüphesiyle 8 kişi ve 1 kuruma 12.08.2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirdi.

12.08.2026 09:52:540
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11 Ağustos tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (GOZDE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 8 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, TRALT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 gerçek kişi hakkında 12.08.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kurul, ayrıca GOZDE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104 üncü maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 5 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında 12.08.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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