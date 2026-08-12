Tekfen'de OYAK dönemiyle güçlü bir başlangıç

Çoğunluk payının OYAK hâkim ortaklığındaki ON Investment B.V.'ye devrinin ardından hisseleri Borsa İstanbul’da yaklaşık %40 değer kazanan Tekfen Holding’de yeni dönem çok hızlı bir şekilde başladı.

Tekfen Holding, çoğunluk hisselerinin OYAK hâkim ortaklığındaki ON Investment B.V.'ye devrinin ardından belirlediği uzun vadeli büyüme, dönüşüm ve değer yaratma hedefleri doğrultusunda ilk adımını atarak üst yönetimde önemli bir görev değişimine gitti.

Geçen hafta gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden, Ekim 2025 tarihinden bu yana CEO olarak görev yapan Namık Ülke’nin yerine, grubun yakından tanıdığı tecrübeli bir isim olan Levent Kafkaslı görevlendirildi.

Tekfen, aynı zamanda yeni dönemin ilk büyük operasyonel başarısına da imza attı. Tekfen İnşaat’ın Fernas İnşaat iş ortaklığıyla katıldığı Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi ihalesini 54,4 milyar TL (KDV hariç) teklifle kazandı.

70 Yıllık Birikimi Geleceğe Taşıyacak Güçlü Liderlik

OYAK Genel Müdürü ve Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Tekfen’in 70 yıllık tecrübesiyle OYAK’ın değer yaratma vizyonunun birleşmesinden doğan gücü ve yeni dönem hedeflerini açıkladı.

Yeni dönemde insan kaynağına, kurum kültürüne ve operasyonel disipline odaklanacaklarını belirten Yalçıntaş şunları söyledi:

“Tekfen Holding; uluslararası mühendislik tecrübesi, tarımsal sanayideki liderliği ve farklı alanlardaki faaliyetleriyle ülkemizin en değerli kurumlarındandır. En büyük gücümüz ise nitelikli çalışanlarımız, köklü sanayi tecrübemiz ve güvene dayalı kurum kültürümüzdür.

Bu vizyonla ve kurumumuzun yapısını çok iyi bilen bir isimle yola devam ediyoruz. Kariyerine 1990’da Tekfen İnşaat’ta başlayan, bugüne kadar birçok ülkede dev projeleri yöneten ve üst düzey görevlerde bulunan Sayın Levent Kafkaslı’yı Grup Şirketler Başkanı olarak atadık. Sayın Kafkaslı liderliğindeki yeni dönemde yönetim anlayışımız; tüm ortaklarımızın ve paydaşlarımızın haklarını gözeten, şeffaf, hesap verebilir ve Tekfen’in uzun vadeli çıkarlarını merkeze alan bir yapıda olacaktır.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu'nun üretim, lojistik ve serbest bölge imkanlarının; OYAK'ın tarım, lojistik ve enerji alanlarındaki gücüyle birleşerek çok verimli iş birlikleri yaratacağına inanıyoruz. Sahadaki tesislerimizden projelerimize kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla doğrudan iletişim kuracağız. Şirketimizin mevcut gücünü daha da büyüterek çok daha hızlı, bütüncül ve sonuç odaklı bir Tekfen inşa edeceğiz.”

54,4 Milyar TL’lik Dev Proje ile Güçlü Başlangıç

Yeni dönemin ilk büyük başarısını Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesini kazanarak elde ettiklerini vurgulayan Yalçıntaş sözlerine şöyle devam etti:

“Tekfen İnşaat ve Fernas İnşaat ortaklığının kazandığı bu önemli ihale, yurt dışındaki proje başarılarımızı yurt içine taşıma hedefimiz için büyük bir dönüm noktasıdır. 54,4 milyar TL’lik bu dev proje, güçlü ortaklık yapımızın ve stratejik vizyonumuzun ne kadar somut sonuçlar verebildiğinin ilk önemli kanıtıdır.”

Ortak Değer Yaratmaya Odaklı Stratejik Birliktelik

Tekfen Holding ve OYAK ortaklığının yaratacağı güçlü sinerjiye de değinen Yalçıntaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devir sürecinin tamamlanmasıyla hisselerimizde görülen yaklaşık %40’lık artış, yatırımcılarımızın başlattığımız bu stratejik dönüşüme duyduğu güveni gösteriyor. Operasyonel disiplini artırarak, kaynaklarımızı doğru kullanarak ve elimizdeki varlıkları en verimli şekilde değerlendirerek Tekfen Holding’i hedeflediğimiz kârlılık seviyelerine ulaştıracağız.

Bu ortaklık, sadece bir hisse devri değil; tarım, sanayi, mühendislik, enerji ve lojistik alanlarındaki gücümüzü tamamlayan, 2030 Vizyonumuza uygun uzun vadeli stratejik bir birlikteliktir. OYAK’ın güçlü finansal yapısı ve sermaye disiplini ile Tekfen Holding’in varlık kalitesi ve uluslararası proje deneyimi bir araya gelerek, her iki kurum için de eşsiz bir potansiyel yaratıyor. Birbirini tamamlayan bu iki köklü yapının birleşmesiyle; sürdürülebilir büyümeyi yakalamayı, küresel rekabet gücümüzü artırmayı ve yatırımcılarımız dahil tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri üretmeyi hedefliyoruz.”