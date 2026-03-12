Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Mart 2026)

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 336 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 210 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 290 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,4 gerileyerek 5 bin 156,6 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle, dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıkarken, altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşın enerji fiyatlarındaki son sert artışların rakamlara henüz yansımaması da altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,1150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,0830'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,0660'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 59,1360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.