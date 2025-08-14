Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Ağustos 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,7750'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,8390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 55,5680'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişki beklentiler gücünü korurken, yarın gerçekleştirilmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin sonuçlarına dair belirsizlikler jeopolitik risklerin ön planda kalmasına neden oluyor.

ABD'de açıklanan enflasyonun korkulduğu kadar hızlanmamasıyla Fed'in faiz indirimine ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, küresel piyasalarda risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair iyimserlik, ticari gerilimlerin hafiflemesi ve şirket bilançolarının iyi gelmesi pay piyasalarını destekleyen ana nedenler arasında yer alıyor.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu için yüzde 24 ve 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 402 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 399 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 402 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 373 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 743 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.