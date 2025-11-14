Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Kasım 2025)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,2520'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,3290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 49,3090, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,7190 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, 99,2 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler artarken para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52'ye geriledi.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 695 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 5 bin 656 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 695 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 580 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

Yatırımcıların güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.