Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Ocak 2026)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 43,1530'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 43,1680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,3130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 58,0310'dan satılıyor. Dolar endeksi jeopolitik tansiyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına yönelik beklentilerle yön buluyor. Endeks, dün yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde önceki kapanışının hemen üzerinde 99,2'de bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 430 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 361,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazancıyla 6 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 624 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.