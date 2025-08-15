Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Ağustos 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,8740 seviyesinden işlem görüyor.

15.08.2025 09:51:340
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,8110'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,8740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,7500'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 55,4440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 391 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 374 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

