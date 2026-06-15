Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Haziran 2026)

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 405 liradan işlem görüyor.

15.06.2026 10:26:430
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Haziran 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın günü, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 6 bin 273 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 6 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 620 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 2,2 artışla 4 bin 304 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 46,2790 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,2680'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 46,2790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,7440'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 62,2370'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

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