Alternatif Bank ikinci çeyrekte 152 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı

Alternatif Bank, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk altı ayında yüksek aktif kalitesini koruyarak etkin bir bilanço yönetimi gerçekleştiren Banka, konsolide bazda istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme performansını devam ettirdi.

Konsolide verilere göre toplam aktif büyüklüğü 152 milyar TL seviyesini aşan Alternatif Bank’ın, nakdi krediler, finansal kiralama alacakları ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ülke ekonomisine sağladığı destek 143 milyar TL oldu. Aynı dönemde mevduat hacmi 57 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğü ise 9,6 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu %16,20 olarak gerçekleşirken Banka, yılın ikinci çeyreğinde 691 milyon TL konsolide net kâr açıkladı.

“Büyümenin niteliğini bilanço gücümüz ve müşteri ilişkilerimizle birlikte ele alıyoruz”

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, yılın ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2026’nın ilk yarısı, küresel belirsizliklerin ve yüksek faiz ortamının finansman koşullarını zorladığı bir dönem oldu. Alternatif Bank olarak bu tabloda sağlam bilanço yapımızı, yüksek aktif kalitemizi ve güçlü likidite pozisyonumuzu koruduk. Risk-getiri dengesini gözeten seçici kredi politikamızı sürdürürken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından anlayan danışman bankacılık modelimizi kararlılıkla uyguladık. Büyümenin niteliğini, bilanço gücümüz ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkilerle birlikte ele almaya devam ediyoruz.”

“Yılın geri kalanında dengeli ve seçici büyümeyi sürdüreceğiz”

Yılın geri kalanına ilişkin hedeflerini de paylaşan Kırmızı, sözlerini şöyle tamamladı: “Aktif kalitemizi koruyan ve sermaye verimliliğini gözeten dengeli büyüme stratejimizi sürdüreceğiz. Dijital kanallarımızı daha etkin hale getirirken müşteri ilişkilerimizi derinleştirecek; dış ticaret ve sürdürülebilir finansman alanlarındaki uzmanlığımızı geliştireceğiz. Danışman bankacılık yaklaşımımız, çevik organizasyonumuz, uluslararası finansman kabiliyetimiz ve hissedarımızdan aldığımız destekle müşterilerimizin karar süreçlerine eşlik etmeyi ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer sunmayı sürdüreceğiz.”

Alternatif ÇokÇok, Bankacılık Avantajlarını Tek Ekranda Buluşturdu

Alternatif Bank, yılın ikinci çeyreğinde, bireysel ve dijital bankacılıkta müşteri deneyimini sadeleştirme hedefiyle Alternatif ÇokÇok programını hayata geçirdi. Bankanın müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları mobil uygulama içinde tek bir alanda buluşturan program; ücretsiz para transferi, avantajlı mevduat faizi, aidatsız kredi kartı ve nakit iade fırsatları sunuyor. Müşteriler, ÇokÇok üzerinden yararlandıkları avantajları, elde ettikleri kazanç ve tasarrufu, hoş geldin sürelerini ve ayrıcalıkların devamı için gerçekleştirmeleri gereken işlemleri kolayca takip edebiliyor.

Alternatif Trader Yatırım Deneyimini İleri Taşıyor

Alternatif Bank, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve ürün ekosistemini genişletme hedefleri doğrultusunda, iştiraki Alternatif Menkul ile Alternatif Trader’ı hayata geçirdi. Sermaye piyasalarındaki dijital hizmetleri ileri taşıyan Alternatif Trader, hisse senedi, VİOP ve yatırım fonu işlemlerini tek platformda buluşturuyor. T+0 kredisi, hisse senedi kredisi, gelişmiş grafik ve emir ekranlarıyla yatırımcılara hızlı ve kolay bir işlem ortamı sunuyor.

Alternatif Bank, İkinci Çeyrekte Altı Uluslararası Ödül Kazandı

Alternatif Bank, ikinci çeyrekte farklı alanlardaki yetkinlikleriyle altı uluslararası ödüle layık görüldü. International Business Magazine Awards 2026’da “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında En İyi Banka”, “Avrupa’daki En İyi Partner Banka” ve “Dış Ticaret Operasyonlarında En İyi Banka Ortağı”; Global Business and Finance Magazine Awards 2026’da ise “Dijital Bankacılıkta Mükemmellik” ödüllerini kazandı. EBRD Dış Ticaret Programı kapsamında “Yılın Yeşil İşlemi” ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülen Bankanın VOV ürünü de International Finance Awards 2026 tarafından “Türkiye’nin En İyi Yeni Tasarruf Bankacılığı Ürünü” seçildi. Kazanılan ödüller, Bankanın dış ticaret finansmanı, dijital bankacılık, kapsayıcı kurum kültürü, sürdürülebilir finansman ve müşteri odaklı ürün geliştirme alanlarındaki çalışmalarının uluslararası ölçekteki karşılığını ortaya koydu.

Rising Star Academy, Genç Yetenekleri Profesyonel Hayata Hazırlıyor

Alternatif Bank, genç yeteneklerin gelişimine yönelik uzun dönem staj programını bu dönemden itibaren Rising Star Academy adıyla sürdürmeye başladı. Gerçek iş süreçlerini eğitim, profesyonel ağ kurma olanakları ve kurum kültürü temaslarıyla bir araya getiren program, gençlerin bankacılığı yakından tanımalarına ve profesyonel hayata güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunuyor.