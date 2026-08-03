Anadolu Isuzu ile Petrol Ofisi Grubu’nun iş birliği devam ediyor

Anadolu Isuzu ile madeni yağ sektörünün lider markalarından Petrol Ofisi Grubu arasındaki stratejik iş birliği üçüncü yılına girdi. Anadolu Isuzu'nun üretim kalitesi ile Petrol Ofisi'nin madeni yağ teknolojilerindeki uzmanlığını bir araya getiren iş birliği kapsamında, Anadolu Isuzu araçlarının ilk dolum ve satış sonrası bakım süreçlerinde Petrol Ofisi'nin yüksek performanslı madeni yağ markası Maximus kullanılıyor. Üçüncü yılında da başarıyla sürdürülen stratejik ortaklıkla ticari araç kullanıcılarına, araç performansını destekleyen, motoru koruyan ve uzun ömürlü kullanım sağlayan çözümlerden faydalanma imkânı sunuluyor.

Ticari araç müşterilerine uzun vadeli değer sunmak hedefleniyor

Anlaşma, Petrol Ofisi’nin 2029 yılına kadar, Anadolu Isuzu araçları için ticari araç motor yağı markası Maximus ile birlikte şanzıman yağları ve antifriz temin etmesini kapsıyor. Ayrıca ağır ticari araçlar için satış sonrası hizmetler kapsamında Isuzu servislerinde Petrol Ofisi’nin madeni yağ ürünleri kullanılıyor. İki markanın kalite anlayışını, teknik bilgi birikimini ve mühendislik yetkinliğini bir araya getiren iş birliği ile ticari araç müşterilerine uzun vadeli değer sunmak hedefleniyor. Araçların ilk günkü performansını korumaya yönelik bu yaklaşım, işletmelerin operasyonel verimliliğini desteklerken bakım süreçlerini güvenilir çözümlerle destekliyor.