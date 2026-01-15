Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Ocak 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 43,1740'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 43,1900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,3830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 58,1220'den satılıyor.

ABD'de fiyatlar genel düzeyindeki artışın üretici tarafında sürmesi enflasyonist baskıların devam edebileceği endişelerini artırdı. Söz konusu gelişme ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimleri beklentilerini sınırlı da olsa törpülerken yatırımcıların tahminleri Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağı yönünde yoğunlaştı. Fed'e yönelik azalan gevşeme beklentileriyle dolar endeksinde yukarı yönlü hareket gözleniyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 397 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 431 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybıyla 6 bin 397 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 604 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 254 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 606 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda tonunu biraz yumuşatması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını belirtmesi güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." dedi. Analistler, değerli metallerdeki son geri çekilmelere karşın altındaki yükseliş eğiliminin bu yıl da devam edebileceğini belirtti.